Nainggolan sicuro | Inter superiore quest’anno la differenza sta nei singoli Spalletti una persona speciale se fosse stato dall’inizio alla Juve potevano giocarsela

Radja Nainggolan ha commentato la stagione 202526 di Serie A, affermando che l’Inter è la squadra più forte quest’anno e che la differenza tra le squadre sta nei singoli giocatori. Ha anche parlato di Spalletti, definendolo una persona speciale, e ha detto che se fosse stato alla Juventus dall’inizio, la squadra avrebbe potuto competere meglio. L’ex centrocampista di Inter e Roma è stato intervistato da Sky Calcio Unplugged.

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