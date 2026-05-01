Nainggolan sicuro | Inter superiore quest’anno la differenza sta nei singoli Spalletti una persona speciale se fosse stato dall’inizio alla Juve potevano giocarsela

Da calcionews24.com 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Radja Nainggolan ha commentato la stagione 202526 di Serie A, affermando che l’Inter è la squadra più forte quest’anno e che la differenza tra le squadre sta nei singoli giocatori. Ha anche parlato di Spalletti, definendolo una persona speciale, e ha detto che se fosse stato alla Juventus dall’inizio, la squadra avrebbe potuto competere meglio. L’ex centrocampista di Inter e Roma è stato intervistato da Sky Calcio Unplugged.

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© Calcionews24.com - Nainggolan sicuro: «Inter superiore quest’anno, la differenza sta nei singoli. Spalletti una persona speciale, se fosse stato dall’inizio alla Juve potevano giocarsela»

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