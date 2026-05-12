L’Inter ha raggiunto un accordo di massima per il trasferimento di Muharemovic, che ha recentemente esordito in prima squadra. Il club ha deciso di includerlo nel reparto difensivo in vista della prossima stagione, e sono state definite anche le contropartite per il trasferimento. La trattativa si è conclusa con un’intesa di massima tra le parti coinvolte.

L’Inter ha scelto Muharemovic come primo rinforzo per la difesa in vista della prossima stagione. Dopo l’intesa con il bosniaco, Calciomercato.it ha appurato che è arrivata anche quella con il Sassuolo sui 20 milioni di euro. I nerazzurri lo hanno preferito a Solet dell’Udinese, bruciando una concorrenza che comprendeva anche club inglesi: l’affare non è ancora chiuso, ma la strada è tracciata. Va detto che la stessa operazione potrebbe allargarsi, ovvero includere altri giocatori utili anche in ottica plusvalenze. Secondo Nicolo Schira, al Sassuolo piace Mattia Mosconi, promettente attaccante classe 2007 dell’Under 23 interista fresco di debutto in prima squadra sabato scorso all’Olimpico contro la Lazio.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, accordo di massima per Muharemovic: ecco la contropartita

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