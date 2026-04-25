Muharemovic verso l’Inter | accordo di massima le cifre per Sassuolo e Juve

L’accordo di massima per il trasferimento di Tarik Muharemovic all’Inter è stato raggiunto. La trattativa prevede che il 50% della cifra complessiva andrà nelle casse della Juventus. Muharemovic si sta spostando verso il club nerazzurro, mentre le cifre relative alle quote per il Sassuolo e la Juventus sono state definite. La trattativa tra le parti è in fase avanzata.

Tarik Muharemovic viaggia spedito in direzione Inter. I nerazzurri vogliono fare almeno un paio di difensori in vista della prossima stagione: uno di esperienza e un altro più giovane con prospettive future importanti. Appunto il bosniaco che lo scorso 31 marzo a Zenica, contro l’Italia di Gattuso nella drammatica finale playoff Mondiale, è risultato essere come uno dei migliori in campo. Più fonti danno l’Inter molto avanti per il classe 2003 nato a Lubiana: si parla di accordo di massima già raggiunto tra il club nerazzurro e il suo entourage. E anche la trattativa col Sassuolo sarebbe già a buon punto, complici gli eccellenti rapporti tra Marotta e l’Ad neroverde Carnevali.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Muharemovic verso l’Inter: accordo di massima, le cifre per Sassuolo e Juve Notizie correlate Leggi anche: Inter, accordo raggiunto con Muharemovic: ora si tratta col Sassuolo. Ma quella clausola con la Juve... Mercato Inter: avanza Muharemovic, accordo trovato con il difensore! Resiste la Juve ma…Il piano dei nerazzurri nell’affare col SassuoloMercato Inter: avanza Muharemovic, accordo trovato con il difensore! Resiste la Juve ma…Il piano dei nerazzurri nell’affare col Sassuolo Bernardo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Inter, accordo raggiunto con Muharemovic: ora si tratta col Sassuolo. Ma quella clausola con la Juve...; Muharemovic primo tassello per l'Inter tricolore: la metà dei soldi versati al Sassuolo finirà alla Juve; L’Inter si muove decisa: Muharemovic è più vicino; Calciomercato Inter, quasi fatta per Muharemovic. Romano: L’Inter insiste per Muharemovic, ma la Juventus ha un jolly…Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Tarik Muharemovic che è finito nel mirino dell'Inter: Dal punto di vista invece degli investimenti che ha in ... tuttojuve.com Inter, nell’affare Muharemovic un doppio schiaffo alla Juventus: c’entra la formula scelta col SassuoloL'Inter vicina all'acquisto di Muharemovic dal Sassuolo: l’operazione del bosniaco nasconde un doppio schiaffo alla Juventus ... sport.virgilio.it @FabrizioRomano: “L'Inter sta impostando una bozza d'accordo con #Muharemovic, si sta andando avanti verso un accordo completo. Inter e Sassuolo stanno iniziando ad affrontare l'argomento”. x.com GAZZETTA DELLO SPORT L’#Inter ha raggiunto un’intesa di massima con l’entourage di #Muharemovic su durata e ingaggio: si va verso un contratto di 5 anni. Il difensore classe 2001 preferisce il progetto nerazzurro rispetto a un ritorno alla #Juventus. - facebook.com facebook