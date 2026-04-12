Muharemovic all’Inter spunta la contropartita | i dettagli

Il difensore centrale del Sassuolo potrebbe trasferirsi all’Inter nella prossima stagione. La trattativa riguarda anche una contropartita, i dettagli sono ancora in fase di definizione. La notizia ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre le parti coinvolte stanno valutando i termini dell’accordo. Al momento, non sono stati comunicati ulteriori specifici sui numeri o sui nomi delle contropartite coinvolte.

Tutti pazzi per Tarik Muharemovic: ecco dove potrebbe giocare l’anno prossimo il difensore centrale del Sassuolo. Si sta mettendo in mostra con la maglia del Sassuolo e della Nazionale bosniaca e, in virtù del grandissimo rendimento, il nome di Tarik Muharemovic è finito sul taccuino di alcune delle principali compagini di Serie A e non solo. La Juve lo segue da tempo e sogna di riportarlo in bianconero dopo l’avventura di due anni con la casacca della Next Gen, ma occhio all’Inter. La Juve non ha perso le speranze di arrivare a Muharemovic e proverò un nuovo affondo nelle prossime settimane, ma ad oggi l’Inter sembra molto più avanti nella corsa al calciatore bosniaco.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Muharemovic all’Inter, spunta la contropartita: i dettagli Bastoni Barcellona, l’Inter fissa il prezzo: spunta una contropartita per chiuderedi Redazione Inter News 24Bastoni Barcellona, la richiesta di Marotta resta alta: i blaugrana pronti a inserire una pedina di lusso per convincere la... Ultimissime Inter LIVE: Spuntano nuovi dettagli sulla trattativa per Muharemovicdi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.