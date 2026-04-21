Cristian Chivu punta alla finale di Coppa Italia con l’obiettivo di contribuire a un doppio successo per la squadra nerazzurra, con la speranza di conquistare sia lo scudetto sia la coppa nazionale. La partita contro l’Inter Como rappresenta un passo importante in questa corsa, mentre l’allenatore mira a portare a termine una missione che possa cancellare una ferita ancora aperta nel club.

di Alberto Petrosilli Inter Como, Cristian Chivu vuole centrare la finale di Coppa Italia per alimentare il sogno doblete in casa nerazzurra. L’ Inter di Cristian Chivu scende in campo stasera a San Siro con un obiettivo che profuma di storia. Dopo lo 0-0 dell’andata, la semifinale di ritorno contro il Como rappresenta il crocevia fondamentale per centrare il “Doblete” nazionale, un’impresa che sotto la gestione della proprietà Oaktree riscatterebbe le delusioni europee della stagione. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Como per il Doblete: Chivu sogna il traguardo di Mourinho per scrivere la storia nerazzurra. Secondo La Gazzetta dello Sport, vincere lo scudetto e la Coppa Italia nella stessa stagione darebbe una dimensione leggendaria al lavoro del tecnico rumeno.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Como, Chivu e la missione doblete. scudetto e Coppa Italia per cancellare una ferita ancora aperta

Notizie correlate

Leggi anche: L'Inter e il tesoro del doblete. Scudetto e coppa Italia valgono 23 milioni

Chivu vuole il doblete, Fabregas può fare la storia: tutte le chiavi di Inter-ComoSono prestigiatori e garantiscono prestigio: studiano magie calcistiche per sorprendere gli avversari e al tempo stesso danno lustro al torneo più...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Chivu: 'Faccio come gli altri, l'obiettivo è la Champions'; Chivu vuole il doblete, Fabregas può fare la storia: tutte le chiavi di Inter-Como; Como-Inter 3-4, rimonta nerazzurra con Thuram e Dumfries; Inter a un passo dallo Scudetto, +9 sul Napoli: 4-3 in casa del Como.

Inter-Como: quarto incrocio della stagione, i precedenti sono con ChivuDue vittorie in campionato (4-0 al Meazza, 4-3 al Sinigaglia) e un pareggio (lo 0-0 dell’andata): i precedenti stagionali indicano chiaramente nell’Inter di Chivu la squadra favorita per la qualificaz ... gazzetta.it

Inter-Como oggi in Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioniInter e Como si sfidano al Meazza nella semifinale di ritorno di Coppa Italia partendo dallo 0-0 dell’andata. Le probabili formazioni di Chivu e Fabregas, l’orario e dove vedere la partita in diretta ... fanpage.it

Chi andrà in finale tra Inter/Como e Lazio/Atalanta x.com

L’Inter allunga a +12 sulle seconde, la Juventus vola a +5 su Como e Roma e vede la Champions, in fondo alla classifica Cremonese e Lecce si giocano un posto per restare in Serie A: quali saranno i verdetti finali facebook