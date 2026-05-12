A Tirrenia si svolge la sesta edizione del Festival della Robotica, un evento dedicato all’intelligenza artificiale, allo sport e all’inclusione dei giovani. La manifestazione mette in mostra le applicazioni della tecnologia più avanzata per promuovere la partecipazione di bambini e ragazzi con diverse abilità, coinvolgendoli in attività legate alla robotica e allo sport. L’iniziativa si rivolge a un pubblico di tutte le età, con un focus particolare sulla crescita e l’integrazione giovanile.

TIRRENIA (PI) – La tecnologia più avanzata si mette al servizio dell’inclusione, dell’età evolutiva e della disabilità. Dal 15 al 17 maggio, il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, in provincia di Pisa, ospiterà la sesta edizione del Festival della Robotica. La manifestazione, da quest’anno intitolata alla memoria del professor Franco Mosca, si propone di abbattere le barriere esplorando le potenzialità della robotica e dell’intelligenza artificiale come strumenti di gioco, supporto clinico e riabilitativo per bambini e ragazzi con diverse abilità motorie, sensoriali e cognitive. Il programma, curato dal professor Mauro Ferrari in veste di presidente della Fondazione Tech Care, è frutto di un’ampia sinergia istituzionale e accademica.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Intelligenza artificiale, sport e inclusione giovanile: a Tirrenia la sesta edizione del Festival della Robotica

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