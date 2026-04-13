Festival della Robotica di Pisa | annunciata la sesta edizione
Dal 15 al 17 maggio si svolgerà la sesta edizione del Festival della Robotica, che quest'anno si terrà presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, sul viale del Vannini. L'evento prevede diverse attività e presentazioni legate al settore della robotica e si svolgerà in questa nuova location, sostituendo le precedenti sedi dell'iniziativa.
Si terrà dal 15 al 17 maggio il sesto Festival della Robotica, che quest'anno avrà luogo al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, sul vione del Vannini. Dal 2026, come stabilito alla conclusione dell'edizione 2025, il Festival della Robotica è intitolato alla memoria del professor Franco.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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