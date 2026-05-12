Intelligenza artificiale | Adriano Fabris nella Commissione etica del Ministero del lavoro
Il professor Adriano Fabris, docente di Filosofia morale, è stato nominato membro della Commissione etica presso il Ministero del lavoro. La nomina è stata annunciata il 11 maggio 2026 e riguarda un organismo incaricato di valutare questioni etiche legate all’intelligenza artificiale. La commissione sarà chiamata a esaminare le implicazioni morali e sociali delle nuove tecnologie nel settore lavorativo.
Pisa, 11 maggio 2026 – Il professor Adriano Fabris, ordinario di Filosofia morale all’Università di Pisa, è stato nominato componente della Commissione etica dell’Osservatorio sull’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro istituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali guidato da Marina Elvira Calderone. La Commissione etica avrà il compito di accompagnare e valutare le attività dell’Osservatorio, vigilando sugli aspetti etici legati all’uso dell’intelligenza artificiale nel lavoro, dalla tutela dei lavoratori alla trasparenza, fino al rispetto dei principi di inclusione e non discriminazione. Fabris...🔗 Leggi su Lanazione.it
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