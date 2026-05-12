Intelligenza artificiale | Adriano Fabris nella Commissione etica del Ministero del lavoro

Il professor Adriano Fabris, docente di Filosofia morale, è stato nominato membro della Commissione etica presso il Ministero del lavoro. La nomina è stata annunciata il 11 maggio 2026 e riguarda un organismo incaricato di valutare questioni etiche legate all’intelligenza artificiale. La commissione sarà chiamata a esaminare le implicazioni morali e sociali delle nuove tecnologie nel settore lavorativo.

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Pisa, 11 maggio 2026 – Il professor Adriano Fabris, ordinario di Filosofia morale all’Università di Pisa, è stato nominato componente della Commissione etica dell’Osservatorio sull’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro istituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali guidato da Marina Elvira Calderone. La Commissione etica avrà il compito di accompagnare e valutare le attività dell’Osservatorio, vigilando sugli aspetti etici legati all’uso dell’intelligenza artificiale nel lavoro, dalla tutela dei lavoratori alla trasparenza, fino al rispetto dei principi di inclusione e non discriminazione. Fabris...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intelligenza artificiale: Adriano Fabris nella Commissione etica del Ministero del lavoro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Intelligenza artificiale e lavoro: Adriano Fabris nominato nella Commissione etica del Ministero del LavoroIl professor Adriano Fabris, ordinario di Filosofia morale all'Università di Pisa, è stato nominato componente della Commissione Etica... AI e lavoro Fabris scelto nella commissione eticaL’etica dell’intelligenza artificiale entra ufficialmente nel mondo del lavoro e parla anche pisano. Argomenti più discussi: Intelligenza artificiale e lavoro: Adriano Fabris nominato nella Commissione etica del Ministero del Lavoro; Ai, Adriano Fabris nella commissione etica; AI e lavoro Fabris scelto nella commissione etica; Lavoro e AI, il professor di Unipi Adriano Fabris nella Commissione Etica del Ministero. Intelligenza artificiale e lavoro: Adriano Fabris nominato nella Commissione Etica del Ministero del Lavoro Al professor Fabris abbiamo chiesto: perché e quanto è necessario un approccio etico all'uso dell’intelligenza artificiale nel lavoro? open.spotify.co x.com Intelligenza artificiale e lavoro: Adriano Fabris nominato nella Commissione Etica del Ministero del LavoroIl professor Adriano Fabris, ordinario di Filosofia morale all’Università di Pisa, è stato nominato componente della Commissione Etica dell’Osservatorio ... gonews.it