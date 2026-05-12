AI e lavoro Fabris scelto nella commissione etica

È stato annunciato che Fabris entrerà a far parte della commissione etica dedicata all’intelligenza artificiale e al suo impatto sul mondo del lavoro. La nomina riguarda l’insieme di questioni legate all’uso delle tecnologie digitali e alle implicazioni etiche connesse. La commissione si occuperà di analizzare le norme e le linee guida per l’applicazione dell’intelligenza artificiale in vari settori lavorativi.

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L’etica dell’intelligenza artificiale entra ufficialmente nel mondo del lavoro e parla anche pisano. Il professor Adriano Fabris, ordinario di Filosofia morale all’ Università di Pisa, è stato nominato nella Commissione Etica dell’Osservatorio sull’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, istituito dal Ministero guidato da Marina Elvira Calderone. La Commissione avrà il compito di accompagnare e valutare le attività dell’Osservatorio, vigilando sugli aspetti etici legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro: dalla tutela dei lavoratori alla trasparenza dei sistemi, fino al rispetto dei principi di inclusione e non discriminazione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - AI e lavoro Fabris scelto nella commissione etica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Intelligenza artificiale e lavoro: Adriano Fabris nominato nella Commissione etica del Ministero del LavoroIl professor Adriano Fabris, ordinario di Filosofia morale all'Università di Pisa, è stato nominato componente della Commissione Etica... IA e lavoro: il filosofo Fabris guida l’etica del Ministero? Domande chiave Come influenzerà la filosofia le decisioni del Ministero sul lavoro? Quali criteri userà la commissione per evitare discriminazioni... Argomenti più discussi: AI e lavoro Fabris scelto nella commissione etica; Intelligenza artificiale e lavoro: Adriano Fabris nominato nella Commissione etica del Ministero del Lavoro; Lavoro e AI, il professor di Unipi Adriano Fabris nella Commissione Etica del Ministero; Ai, Adriano Fabris nella commissione etica. Intelligenza artificiale e lavoro: Adriano Fabris nominato nella Commissione Etica del Ministero del Lavoro Al professor Fabris abbiamo chiesto: perché e quanto è necessario un approccio etico all'uso dell’intelligenza artificiale nel lavoro? open.spotify.co x.com Come hai scelto la tua arma? reddit AI e lavoro Fabris scelto nella commissione eticaL’etica dell’intelligenza artificiale entra ufficialmente nel mondo del lavoro e parla anche pisano. Il professor Adriano Fabris, ordinario di ... lanazione.it