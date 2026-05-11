Intelligenza artificiale e lavoro | Adriano Fabris nominato nella Commissione etica del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito un'Osservatorio dedicato all'uso dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. All’interno di questa struttura, è stato nominato come componente il professore di Filosofia morale dell’Università di Pisa. La Commissione Etica dell’Osservatorio si occuperà di esaminare le questioni etiche legate all’applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore lavorativo.
Il professor Adriano Fabris, ordinario di Filosofia morale all'Università di Pisa, è stato nominato componente della Commissione Etica dell'Osservatorio sull'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali guidato.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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