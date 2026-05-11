Intelligenza artificiale e lavoro | Adriano Fabris nominato nella Commissione etica del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito un'Osservatorio dedicato all'uso dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. All’interno di questa struttura, è stato nominato come componente il professore di Filosofia morale dell’Università di Pisa. La Commissione Etica dell’Osservatorio si occuperà di esaminare le questioni etiche legate all’applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore lavorativo.

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