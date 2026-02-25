Sanremo l’agente agli attivisti di Extinction Rebellion | Durante un controllo di polizia non avete nessun diritto

Nella serata inaugurale di Sanremo, Extinction Rebellion ha invaso il blue carpet di fronte al teatro Ariston per denunciare “le politiche ecocide e il greenwashing degli sponsor del festival”. Un’azione interrotta dalla sicurezza privata e dagli agenti di polizia che hanno trascinato e trattenuto le persone nnello stand espositivo dell’ Eni per un controllo. Ed è proprio in quel momento che, come si vede in un video diffuso dal movimento, un agente ha risposto così agli attivisti che avevano il telefono acceso e chiedevano quale fosse il loro status giuridico: “Durante un controllo di polizia non avete nessun diritto ”. Successivamente tredici persone sono state portate in commissariato “per quello che sembrava essere un fermo identificativo” scrive in un nota il movimento ambientalista aggiungendo che “a tutte le 13 persone sono stati notificati fogli di via obbligatori, della durata da uno a tre anni e denunce per manifestazione non preavvisata (art 18 TULPS) e inottemperanza con gli ordini dell’autorità (art. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo, attivisti di Extinction Rebellion irrompono sul blu carpet: “Emergenza sociale”Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno forzato le transenne e si sono ritrovati sul blu carpet di Sanremo per denunciare un’emergenza sociale.

Sanremo 2026, Extinction Rebellion invade blue carpet: fermati attivistiAttivisti di Extinction Rebellion hanno invaso la passerella del Festival di Sanremo per protestare contro le politiche considerate dannose per l’ambiente e le strategie di greenwashing adottate dagli sponsor.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, dai droni agli agenti per le strade: Festival della canzone italiana blindato. Il piano della sicurezza; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: ordine di uscita dei cantanti, orari, ospiti e conduttori; Con i The Jackal arriva a Sanremo l’Ai Lab: ogni sera una pagella di 5 artisti; Sanremo può avere un problema, cosa dire del poliziotto e Meloni: quindi, oggi….

"Ci piace tanto Sanremo ma non gli sponsor fossili", la protesta di Extinction Rebellion. Portati subito via dal carpet gli attivisti. #ANSA x.com

Durante la prima serata del Festival di Sanremo, un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion ha superato le transenne del Green Carpet all’esterno del Teatro Ariston per esporre striscioni di protesta. L’azione, avvenuta davanti all’ingresso del teatro, aveva co - facebook.com facebook