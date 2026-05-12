Installato uno sportello automatico Postamat nell' ufficio di Correzzola

Nell'ufficio postale di Correzzola è stato installato un nuovo sportello automatico Postamat. L’apparecchio include un monitor digitale ad alta luminosità, un software dedicato e un dispensatore di contanti. Le nuove funzionalità permettono di eseguire operazioni in modo più rapido e autonomo. L’installazione mira a migliorare i servizi offerti ai clienti, riducendo i tempi di attesa e semplificando le procedure di pagamento e prelievo.

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L'ufficio postale di Correzzola ha un nuovo sportello automatico Postamat. L'apparecchio è dotato di monitor digitale ad elevata luminosità, di un software e di un dispensatore di contanti che consentono di velocizzare le operazioni in totale autonomia. Oltre al prelievo di denaro contante.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate All'ufficio postale di Santa Luce installato un nuovo ATM PostamatIl nuovo sportello è inoltre dotato di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite qr code e,... Dopo l'esplosione dello sportello automatico proseguono i lavori all'ufficio postaleContinuano i lavori presso l’ufficio postale di Santarcangelo di Romagna in piazza Marconi 3 a seguito dei danni subiti a causa dell’evento criminoso... Argomenti più discussi: Installato uno sportello automatico Postamat nell'ufficio di Correzzola; Dal pagamento bollettini al prelievo cardless: installato un Atm Postamat di ultima generazione a Santa Teresa; Notte di assalti ai bancomat: esplode l’Atm a Gattatico, fallito il colpo a Salvaterra; Cerveteri, assalto al Postamat di Valcanneto: ufficio chiuso, attivato sportello temporaneo a Marina di San Nicola. Installato uno sportello automatico Postamat nell'ufficio di CorrezzolaOltre al prelievo di denaro contante, l'ATM consente di effettuare alcuni servizi normalmente disponibili presso gli sportelli, come le interrogazioni su saldo e la lista degli ultimi movimenti del co ... padovaoggi.it