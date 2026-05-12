Dopo la recente operazione di Instagram contro i profili falsi, alcune celebrità italiane hanno visto diminuire il numero di follower. Tra queste, Chiara Ferragni ha perso 387mila seguaci, mentre altre come De Lellis e Salemi hanno mantenuto o aumentato la propria base di fan. La pulizia dei profili ha coinvolto diversi influencer e personaggi noti, portando a una revisione del pubblico reale di ciascuno.

Scopri chi tra le star italiane ha perso più follower dopo la pulizia Instagram dei profili falsi e chi ha dimostrato di avere un pubblico autentico e reale. La notte che ha cambiato i numeri di Instagram. C’è una notte che ha riscritto le classifiche del mondo degli influencer italiani. Senza annunci, senza clamore, Instagram ha avviato un aggiornamento massiccio che ha eliminato bot, profili falsi e account inattivi dalla piattaforma. Il risultato? Un terremoto silenzioso che ha colpito — in modo molto diverso — i volti più noti dei social italiani. Mentre alcuni hanno visto i propri numeri crollare in modo imbarazzante, altri sono usciti quasi indenni, dimostrando che il loro seguito è composto da persone reali, attive, genuine.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Instagram elimina i bot: Chiara Ferragni perde 387mila follower, De Lellis e Salemi sono le più virtuose

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