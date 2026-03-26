Inseguimento da film non si ferma all' alt e lancia la droga dall’auto in corsa

Un inseguimento tra le strade della città si è concluso con l’arresto di un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, che non si è fermato all’alt e ha lanciato droga dall’auto in corsa. La polizia ha intercettato il veicolo e, successivamente, ha trovato una quantità di cocaina. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora in stato di fermo.

M.I. cittadino maranese di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, sarà sottoposto all’udienza di convalida dell’arresto presso il carcere di Cassino. Un controllo di routine si era trasformato in un inseguimento con arresto finale. Tutto era iniziato durante un posto di controllo sulla SS 630, quando gli agenti della squadra Volante del commissariato di Cassino, avevano intimato l’alt a un’auto. Il conducente, dopo un primo accenno di rallentamento, aveva improvvisamente accelerato tentando la fuga. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Inseguimento da film, non si ferma all'alt e lancia la droga dall’auto in corsa Articoli correlati Inseguimento da film: droga lanciata dall’auto in corsa, arrestato un maranese a CassinoUn normale controllo stradale si è trasformato in un inseguimento con arresto sulla SS 630, dove la Polizia di Stato ha fermato un 37enne originario... Leggi anche: Inseguimento da film sull’A1: non si ferma all’alt, arrestato dopo lo schianto Assalto portavalori A14 - interventi di Carabinieri e Polizia di Stato #polizia Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inseguimento da film non si ferma... Temi più discussi: Inseguimento da film a Centocelle: bloccato con quasi un chilo di marijuana; Bolzano, 48enne senza patente arrestato dopo un inseguimento 'da film'; Fuga da film, poliziotti feriti durante l'inseguimento di un'auto: la follia, l'incidente e l'arresto - FoggiaToday; Fuga folle tra le vie del paese: inseguimento e schianto. Inseguimento da film, non si ferma all'alt e lancia la droga dall’auto in corsaM.I. cittadino maranese di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello ... napolitoday.it Scappa con l’auto dell’Avis e la cocaina tra i sedili: fermato dopo inseguimento da filmInseguimento da film per le vie di Meda nella giornata di giovedì 19 marzo. Grazie al sistema di videosorveglianza, gli agenti della polizia locale hanno visto il passaggio di un uomo su di una vettur ... monzatoday.it Inseguimento sulla SS630: 37enne di #Marano tenta la fuga durante un controllo e lancia una busta con cocaina. Bloccato dagli agenti e arrestato, dovrà rispondere anche di fuga pericolosa. Era già noto alle forze dell’ordine. Ora è in attesa dell’udienza di co - facebook.com facebook Fuga da film, poliziotti feriti durante l'inseguimento di un'auto: la follia, l'incidente e l'arresto x.com