Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per il possibile inquinamento ambientale legato al Jova Beach Party, l’evento musicale organizzato dal famoso artista. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi si opponeva alla manifestazione per le sue ripercussioni sull’ambiente naturale. In passato, l’artista aveva definito “econazisti” chi criticava l’evento, che si svolge in località di mare e spiagge affacciate sull’area interessata.

Econazisti. Così Jovanotti aveva definito chi criticava il suo Jova Beach Party per il possibile impatto ambientale. Adesso, però, il concerto sulla litoranea di ponente a Barletta – del 21 luglio 2022 – è finito al centro di un’inchiesta della Procura di Trani. Le ipotesi di reato sono pesanti: inquinamento ambientale e abuso edilizio in area protetta. Secondo gli oppositori, l’evento avrebbe alterato profondamente l’assetto naturale della costa, compromettendo le dune e la vegetazione spontanea, dunque danneggiando un ecosistema estremamente fragile. Le prime segnalazioni relative a queste criticità risalgono all’annuncio del particolare evento, quando alcune associazioni ambientaliste chiesero alla Regione e al Ministero dell’Ambiente di compiere alcune verifiche preventive.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Jova Beach Party sotto accusa: 3 indagati per inquinamento ambientale

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