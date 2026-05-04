Nel corso delle indagini sul Jova Beach Party del luglio 2022 a Barletta, sono stati iscritti nel registro degli indagati un dirigente comunale, l’amministratore di una multiservizi locale e il progettista incaricato dall’organizzatore. La vicenda riguarda presunti inquinamenti ambientali legati all’evento, che ha attirato più di 30.000 partecipanti sulla spiaggia di ponente. Le accuse si riferiscono a ipotesi di danno ambientale e violazioni delle normative in materia.

Novità giudiziarie per il Jova Beach Party, che si è tenuto sulla litoranea di ponente di Barletta il 21 luglio 2022, radunando oltre 30mila persone. La Procura di Trani ha indagato tre persone “con l’ipotesi di reato, a vario titolo, di inquinamento ambientale colposo e abuso edilizio in area protetta”. La notizia è stata data da La Gazzetta del Mezzogiorno. Gli indagati al momento sono: il dirigente comunale ai lavori pubblici, Francesco Lomoro, l’ex amministratore unico della Barsa, l’azienda multiservizi del Comune, Michele Cianci, e il progettista incaricato dall’organizzazione del concerto, Mario Luigi Dicandia. “L’ipotesi accusatoria riguarda in particolare il rilascio del permesso edilizio e l’assenza di prescrizioni ambientali più stringenti”, riporta la Gazzetta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Jova Beach Party 2022 a Barletta: indagati per inquinamento ambientale un dirigente del Comune, l’amministratore della multiservizi locale e il progettista incaricato dall’organizzatore

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