Innovazione e sostenibilità a Pietramontecorvino un ' hub' del Politecnico di Bari per i Monti Dauni

A Pietramontecorvino si sta avviando la creazione di un nuovo centro operativo promosso dal Politecnico di Bari, dedicato ai Monti Dauni. L’obiettivo è coinvolgere enti pubblici, amministrazioni locali, imprese e associazioni in un progetto condiviso che favorisca lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale. Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio di innovazione che lavori in collaborazione con le realtà del territorio, puntando a nuove iniziative e processi di crescita.

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Il progetto è ambizioso: attivare un Hub del Politecnico di Bari sui Monti Dauni, un laboratorio che lavori in sinergia con enti, comuni, imprese e associazioni del territorio per costruire processi e attivare progetti di sviluppo nel segno della sostenibilità e dell’inclusione. A questa idea.🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Chiusura vivai sui Monti Dauni, Tutolo: "Scelta di responsabilità per migliorare sicurezza, qualità e innovazione"Il commento del consigliere regionale Antonio Tutolo, presidente della IV Commissione, sulla chiusura dei vivai di Acquara e Tagliata. Nuovo corso Anaci Prato: Bari guida verso sostenibilità e innovazioneAlessandro Bari è stato confermato presidente provinciale dell'Anaci Prato per il prossimo quadriennio. Argomenti più discussi: Innovazione e sostenibilità, a Pietramontecorvino un 'hub' del Politecnico di Bari per i Monti Dauni; Al Politecnico di Bari una bicicletta che produce luce, aspettando Green Fair; Green Fair, a Bari arriva la bici che trasforma le pedalate in energia e luce; I vincitori del Premio Smart City 2026 del Politecnico di Milano. Al Politecnico di Bari una bicicletta che produce luce, aspettando Green FairAl Politecnico di Bari una bicicletta che produce luce in attesa di Green Fair, la fiera dedicata alle rinnovabili e all’innovazione verde in programma dal 14 al 16 maggio ... trmtv.it