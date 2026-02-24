Nuovo corso Anaci Prato | Bari guida verso sostenibilità e innovazione

Alessandro Bari assume il ruolo di presidente provinciale dell’Anaci Prato, portando avanti un progetto di rinnovamento. La sua nomina deriva dall’esigenza di promuovere pratiche più sostenibili e innovative nel settore condominiale. Bari ha già avviato incontri con i professionisti locali per definire nuove strategie operative. La sua guida mira a migliorare i servizi offerti ai clienti e a rafforzare il ruolo dell’associazione. La discussione sulla direzione futura continua con entusiasmo.

Alessandro Bari è stato confermato presidente provinciale dell’Anaci Prato per il prossimo quadriennio. Il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari di Prato si è insediato con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita avviato negli anni precedenti, con un particolare sulla formazione e l’informazione degli amministratori di condominio. Il vicepresidente è Giovanni Scaccini, mentre Fabio De Santis ricopre il ruolo di segretario, Antonio Lombardi è consigliere regionale e Lucia Panelli è la tesoriere. Tra i nuovi volti spicca Alessio Ingrassia, consigliere provinciale e futuro coordinatore del Gruppo Giovani Toscana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Cadf, nuovo passo verso la sostenibilità col codice per i fornitoriCadf ha annunciato di aver approvato un nuovo codice di condotta per i fornitori.

CSRD 2026: Imprese italiane all’esame sostenibilità, sale la richiesta di esperti ESG e nasce il nuovo corso intensivo.Le imprese italiane si preparano a un cambiamento importante.