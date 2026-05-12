Iniziativa umanitaria dell’Ue a Cuba C’è anche Biagianti | Stop embargo

L’Unione Europea ha avviato un’iniziativa umanitaria a Cuba, coinvolgendo diverse organizzazioni e rappresentanti. Tra i partecipanti c’è anche Andrea Biagianti, segretario generale della Flai Cgil Siena, che si è unito alla missione denominata ’European Convoy to Cuba’. L’obiettivo dichiarato è chiedere la sospensione dell’embargo economico imposto all’isola. La campagna ’Let Cuba Live’ ha promosso questa iniziativa internazionale di solidarietà.

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Anche Siena ha in qualche modo preso parte al secondo ’European Convoy to Cuba’, la missione internazionale di solidarietà organizzata nell’ambito della campagna ’Let Cuba Live’, cui ha partecipato anche Andrea Biagianti (foto), segretario generale della Flai Cgil Siena. Una missione nata per consegnare aiuti concreti alla popolazione e alla sanità cubana e riportare l’attenzione sulle conseguenze dell’ embargo statunitense sull’isola, aggravato negli ultimi mesi. "Abbiamo portato diverso materiale – racconta Biagianti –. L’obiettivo era quello di compiere una solidarietà concreta e soprattutto rompere il silenzio sull’embargo Usa, rafforzato dall’amministrazione Trump, di fatto c’è una situazione in cui la mancanza di combustibile ha messo in ginocchio i trasporti, le scuole e gli ospedali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Iniziativa umanitaria dell’Ue a Cuba. C’è anche Biagianti: "Stop embargo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Le origini della crisi a Cuba e la storia dell’embargo statunitense Cuba, madre di un bimbo ricoverato: "A causa dell'embargo non c’è penicillina per mio figlio"Il blocco imposto a Cuba dagli Stati Unti sta provocando gravi conseguenze anche negli ospedali. Argomenti più discussi: Iniziativa umanitaria dell’Ue a Cuba. C’è anche Biagianti: Stop embargo; La Flotilla riprende il mare: Siamo diretti in Turchia. La nostra missione di pace; Iniziativa popolare No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità); Addio all’embargo su petrolio e oro, Bruxelles ripristina accordo di cooperazione con la Siria. Iniziativa umanitaria dell’Ue a Cuba. C’è anche Biagianti: Stop embargoAnche Siena ha in qualche modo preso parte al secondo ’European Convoy to Cuba’, la missione internazionale di ... lanazione.it