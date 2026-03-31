Una madre cubana ha dichiarato che suo figlio, ricoverato in ospedale, non può ricevere penicillina a causa dell'embargo imposto dagli Stati Uniti. La situazione negli ospedali dell’isola si aggrava con la carenza di vari medicinali, oltre a problemi di approvvigionamento di elettricità, carburanti e cibo. La mancanza di farmaci è una delle conseguenze più evidenti delle restrizioni economiche adottate contro Cuba.

Il blocco imposto a Cuba dagli Stati Unti sta provocando gravi conseguenze anche negli ospedali. Oltre a elettricità, carburanti e cibo mancano anche i medicinali. All’ospedale pediatrico ‘Ramón González Coro’ di L’Avana – tra le strutture coinvolte nella consegna dei farmaci trasportati dall’ European Convoy to Cuba – un piccolo paziente di 5 anni sta ricevendo una flebo per l’idratazione e anche della penicillina. “La penicillina benzatina però non è disponibile in ospedale”, spiega la madre del piccolo ai microfoni di LaPresse. “Gli stanno dando altri tipi di penicillina”, continua, ma la benzatina “è quella che dovrebbe essere somministrata”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, madre di un bimbo ricoverato: "A causa dell'embargo non c’è penicillina per mio figlio"

Articoli correlati

Leggi anche: Bimbo trapiantato, la madre: "Mi appello al Papa per salvare mio figlio". Ipotesi cuore artificiale

Bimbo col cuore bruciato, la madre risponde al chirurgo Guido Oppido: "L'unica vittima è mio figlio"Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, ormai tristemente noto come il bimbo col cuore bruciato, ha risposto a quanto dichiarato dal chirurgo Guido...

Contenuti utili per approfondire su Cuba madre di un bimbo ricoverato A...

Discussioni sull' argomento Cuba, il 73enne Alejandro e un regime dopo l'altro: Ora meglio Trump che avere fame. Liberi mai, ma siamo stati felici; Ana Carla Maza in concerto a Mola di Bari, da Cuba il 'world jazz' che intreccia canto e voce del violoncello; Delitto di Lignano/ Inchiodata dal dna, Lisandra in fuga attraverso l'Italia / Foto; Fino a quando?: il toccante video di una madre cubana che lava all'alba per mancanza di elettricità.

Cuba, madre di un bimbo ricoverato: A causa dell'embargo non c’è penicillina per mio figlio(LaPresse) Il blocco imposto a Cuba dagli Stati Unti sta provocando gravi conseguenze anche negli ospedali. Oltre a elettricità, carburanti e ... stream24.ilsole24ore.com

Cuba ti aspetta... sei pronto a partire Scrivici e scopri come: * * Chiamaci: 0332 773269 Scrivici: [email protected] - facebook.com facebook

La petroliera russa attracca a L'Avana, Cuba torna a respirare dopo il blocco. Il carico arrivato da Mosca coprirà il fabbisogno per solo due settimane. #ANSA x.com