Le origini della crisi a Cuba e la storia dell'embargo statunitense

La crisi a Cuba ha radici profonde che risalgono a decenni fa. L’embargo statunitense, instaurato dopo la rivoluzione del 1959, ha avuto un impatto duraturo sull’economia dell’isola. Oltre alle difficoltà generate dall’assenza di risorse come il petrolio venezuelano, le restrizioni commerciali hanno contribuito a creare un contesto di instabilità che si protrae nel tempo.

Secondo quanto riportato dall'agenzia stampa Bloomberg, l'amministrazione Trump ha intensificato le pressioni sull'Italia affinché interrompa il programma di cooperazione medica con Cuba. Nel 2022 la Calabria ha siglato un accordo con Cuba per l'invio di