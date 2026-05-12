infrastrutture nicola gatta annuncia la svolta per la sp77 manfredonia cerignola

Il rappresentante locale ha comunicato che ci sarà un cambiamento significativo riguardo alla SP 77, la strada che collega Manfredonia e Cerignola. La notizia riguarda un intervento importante sulla viabilità e sulle infrastrutture di questa arteria. La decisione è stata annunciata recentemente e riguarda un progetto di miglioramento e potenziamento della strada. La novità è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

FOGGIA – Arriva la svolta per la SP 77. Nei giorni scorsi Invitalia, nell'ambito del CIS Capitanata, ha ufficialmente ultimato la procedura di gara e affidato i lavori per il completamento della cosiddetta 'Rivolese', l’arteria strategica che collega Cerignola e Manfredonia. "Abbiamo buone notizie sul piano infrastrutturale - ha detto Nicola Gatta, responsabile del CIS Capitanata e consigliere regionale - perchè l'importo complessivo per questa arteria è di circa 50 milioni di euro. Al momento abbiamo una disponibilità di 30 milioni, ma siamo già al lavoro per stanziare gli ulteriori 20 milioni necessari, nell'ambito del CIS o con nuovi fondi FSC, per completare definitivamente questa importante infrastruttura".🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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