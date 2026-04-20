Un consigliere regionale di un partito di destra ha commentato con entusiasmo il risultato elettorale ottenuto dal suo partito, definendolo storico. Ha espresso inoltre le proprie congratulazioni ai neo eletti e ha analizzato il voto, evidenziando che nelle città di Foggia e Bari il centrosinistra ha mantenuto una presenza significativa. Il politico ha anche sottolineato come il partito si trovi ora di fronte a una scelta strategica importante.

Le congratulazioni del consigliere regionale ai neo eletti Accettulli e Netti e l’analisi del voto: “Dobbiamo essere franchi: a Foggia come a Bari il centrosinistra continua ad avere vita facile”. “Auguri ai neo consiglieri provinciali Maurizio Accettulli e Nicola Netti, che sono certo sapranno interpretare al meglio il compito affidato loro tramite il voto di ieri: la loro competenza e la loro lealtà sono le migliori garanzie per un intero territorio. Fratelli d’Italia per la prima volta riesce a esprimere due componenti in seno a Palazzo Dogana, ma dobbiamo essere franchi: ancora una volta il centrodestra non riesce ad arginare un centrosinistra che, a Foggia come a Bari, continua ad avere vita facile”.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nicola Gatta (FDI): “Risultato storico per Fratelli d’Italia, ma il partito ora è a un bivio”

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