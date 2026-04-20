Nicola Gatta FDI | Risultato storico per Fratelli d’Italia ma il partito ora è a un bivio
Un consigliere regionale di un partito di destra ha commentato con entusiasmo il risultato elettorale ottenuto dal suo partito, definendolo storico. Ha espresso inoltre le proprie congratulazioni ai neo eletti e ha analizzato il voto, evidenziando che nelle città di Foggia e Bari il centrosinistra ha mantenuto una presenza significativa. Il politico ha anche sottolineato come il partito si trovi ora di fronte a una scelta strategica importante.
Le congratulazioni del consigliere regionale ai neo eletti Accettulli e Netti e l’analisi del voto: “Dobbiamo essere franchi: a Foggia come a Bari il centrosinistra continua ad avere vita facile”. “Auguri ai neo consiglieri provinciali Maurizio Accettulli e Nicola Netti, che sono certo sapranno interpretare al meglio il compito affidato loro tramite il voto di ieri: la loro competenza e la loro lealtà sono le migliori garanzie per un intero territorio. Fratelli d’Italia per la prima volta riesce a esprimere due componenti in seno a Palazzo Dogana, ma dobbiamo essere franchi: ancora una volta il centrodestra non riesce ad arginare un centrosinistra che, a Foggia come a Bari, continua ad avere vita facile”.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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