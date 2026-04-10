Pubblicata la graduatoria dell’avviso Sori 97 milioni per le infrastrutture di ricerca

È stata pubblicata la graduatoria provvisoria delle domande ammesse nell’ambito dell’avviso “Sicilia opportunità per la ricerca e le infrastrutture” (Sori). La Regione siciliana ha messo a disposizione 97 milioni di euro destinati a finanziare progetti infrastrutturali nel settore della ricerca e dell’innovazione. La pubblicazione riguarda le richieste presentate nell’ambito del bando promosso dal dipartimento delle Attività produttive.

La Regione siciliana accelera sugli investimenti in ricerca e innovazione. Il dipartimento delle Attività produttive ha pubblicato la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili relative all’avviso “Sicilia opportunità per la ricerca e le infrastrutture” (Sori), che dispone di una dotazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Fondirigenti, pubblicata la graduatoria Avviso 2/2025(Adnkronos) – Cresce nelle pmi italiane la consapevolezza del ruolo decisivo delle competenze manageriali nella gestione dei passaggi critici del... Agricoltura, pubblicata la graduatoria definitiva: fondi per 4,6 milioniÈ stata pubblicata sul sito della Regione la graduatoria definitiva dell’avviso “per la realizzazione di progetti di investimento destinati a... Temi più discussi: Bandi e Avvisi; Pubblicazione Graduatoria Provvisoria - n. 2 operatore tecnico, a tempo indeterminato e pieno, presso Ufficio Periferico del Ministero dell'Interno - Prefettura di Roma; Pubblicata la graduatoria del bando di Regione Lombardia SEED PA; Pubblicate le graduatorie provvisorie dei Servizi Educativi Comunali per l'anno educativo 2026-2027. Ricerca e innovazione, pubblicata graduatoria Sori: 97 milioni per le infrastrutture in SiciliaRegione Siciliana Regione Siciliana La Regione Siciliana accelera sugli investimenti in ricerca e innovazione. itacanotizie.it Regione, pubblicata la graduatoria dell’avviso per laghetti aziendaliPALERMO – È stata pubblicata sul sito della Regione Siciliana la graduatoria definitiva dell’avviso per la realizzazione di progetti di investimento destinati a garantire la gestione sostenibile del ... livesicilia.it Ricerca e innovazione, pubblicata graduatoria Sori: 97 milioni per le infrastrutture in Sicilia https://qds.it/ricerca-innovazione-graduatoria-sori-infrastrutture-97-milioni/ - facebook.com facebook Dopo la vittoria in tre set contro Machac e l’accesso ai quarti a Monte Carlo, Jannik Sinner ha incontrato Umberto Tozzi. Prima di scattare una foto pubblicata sui suoi canali social, l'icona della musica pop italiana ha regalato al tennista un suo album : Tikto x.com