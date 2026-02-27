Poliambulatori e centri specialistici nelle aree ferroviarie dismesse | la Regione mette sul piatto 40 milioni

La Regione Puglia ha annunciato di voler destinare 40 milioni di euro a poliambulatori e centri specialistici nelle aree ferroviarie dismesse. I fondi saranno utilizzati per spostare gli investimenti sanitari da via Protano alla zona della stazione ferroviaria. La scelta riguarda l'assegnazione delle risorse e la riorganizzazione delle strutture sanitarie nella regione.

L’assessore Piemontese imprime una svolta all'operazione. In zona stazione potrebbero nascere centri specialisti per l'autismo e i disturbi dell'alimentazione e un poliambulatorio Asl La Regione Puglia è pronta a spostare da via Protano alla zona della stazione ferroviaria investimenti sanitari per 40 milioni di euro. A lanciare la proposta nell’ambito dell’incontro convocato oggi a Palazzo di Città tra Comune di Foggia, Regione Puglia, Asl Foggia, Rfi e FS Sistemi Urbani S.p.A., è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele Piemontese, che ha assunto un ruolo chiave, a giudicare dai risvolti, nell’operazione per l’acquisizione delle aree ferroviarie dismesse e la rigenerazione urbana del quartiere. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

