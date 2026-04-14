Caro carburante Cgil Umbria | Costi insostenibili per le aziende | centinaia di lavoratori sono a rischio La Regione convochi un tavolo

La Cgil Umbria ha segnalato che i costi del carburante stanno creando gravi problemi alle aziende del settore, con alcune che hanno già incontrato difficoltà nel pagare gli stipendi. La federazione ha chiesto alla Regione di convocare un tavolo di confronto per affrontare la situazione, evidenziando che centinaia di lavoratori potrebbero essere a rischio. In alcuni casi, le aziende hanno riferito di aver già avuto difficoltà a coprire le spese operative a causa delle tariffe elevate.

“Abbiamo già avuto confronti con aziende del settore della logistica che ci hanno comunicato grandi difficoltà a causa del caro carburanti, con conseguenze anche sul pagamento degli stipendi. Solo un esempio: la sola sede di Foligno di un’azienda del comparto sta registrando aumenti di spesa.🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Caro carburanti e costi alle stelle, la Regione Umbria apre il Tavolo per l'emergenza energetica Caro carburante, l'allarme di Cna Umbria: "Trecento aziende del trasporto persone rischiano di non sopravvivere"“Siamo molto preoccupati per la tenuta delle imprese che assicurano il diritto alla mobilità di cittadini, studenti e turisti, quindi se il governo... Temi più discussi: Caro energia, l'allarme di Filt Cgil Umbria: Molte aziende stanno affrontando rincari di gestione elevati; Prezzi carburanti, l'allarme della Filt Cgil; Caro carburanti, Filt Cgil Umbria lancia l’allarme: Rischi per imprese e occupazione; Umbria, caro carburanti ed energia: Filt Cgil, aziende in difficoltà e prime richieste di cassa integrazione. Caro carburanti, l'allarme della Filt Cgil: Il settore della logistica in forte difficoltàIl caro carburanti mette in seria difficoltà il settore della logistica umbra e rischia di avere pesanti ripercussioni sia sull’ occupazione sia sui consumatori. È l’allarme lanciato dalla Filt Cgil ... corrieredellumbria.it Aeroporto di Perugia, caro carburante e rischio crisi. Cgil sul piede di guerraL'attacco di Ciro Zeno: Non possiamo restare a guardare mentre il principale scalo della regione rischia il blackout operativo ... perugiatoday.it Caro carburante, Filt Cgil Umbria “Costi insostenibili per aziende: lavoratori a rischio, Regione convochi un tavolo” L’organizzazione sindacale si è confrontata con imprese della logistica che registrano aumenti fino a 80 mila euro al mese: “Non siano i lavorat - facebook.com facebook