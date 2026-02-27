sicurezza sul lavoro la ricetta i repubblicani chiedono un tavolo per prevenire gli infortuni

I repubblicani di Carraresi hanno avanzato la richiesta di un tavolo di confronto sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. La proposta nasce in seguito a un incidente che ha coinvolto un lavoratore nel bacino di Miseglia, riaccendendo l’attenzione sulla tutela dei dipendenti e sulle misure di sicurezza adottate nel settore. La questione rimane al centro del dibattito pubblico locale.

Un incontro-dibattito pubblico sulla sicurezza nel mondo del lavoro. La proposta arriva dai repubblicani carraresi dopo il recente infortunio sul lavoro nel bacino di Miseglia, con la comunità locale tornata a interrogarsi sul tema sicurezza. "Un incontro che si affianchi a quello istituzionale opportunamente convocato dalla sindaca - spiegano - con i soggetti interessati alla legalità e alla sicurezza nel mondo del lavoro. Purtroppo il nostro territorio ha visto negli ultimi anni decessi e infortuni che si sono susseguiti, segnando la città e le famiglie coinvolte. La mortalità e gli infortuni non riguardano soltanto le cave, ma anche altri settori del nostro territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

