Da tre giorni, Iran e Medio Oriente sono colpiti da una serie di attacchi con missili che hanno provocato vittime e danni. Le bombe cadono su Teheran, mentre le autorità iraniane affermano di essere pronte a resistere a una lunga guerra, senza mostrare segni di resa. Gli Stati Uniti non hanno ancora risposto pubblicamente alle azioni in corso.

Trump fa piovere bombe su Teheran, ma l’Iran non si piega. Il leader Larijani assicura: “Noi pronti a una lunga guerra, gli Usa no” Ormai da tre giorni, in Iran e in tutto il Medio Oriente il tempo viene scandito dai missili che seminano morte e distruzione. Una guerra che peggiora di ora in ora, con l’esercito americano e quello israeliano che martellano le principali città dell’Iran, mentre Teheran risponde lanciando selve di missili contro Tel Aviv, Gerusalemme e le principali capitali arabe. Un conflitto che per il presidente americano Donald Trump potrebbe durare “almeno quattro settimane” ma che potrebbe concludersi se le autorità persiane dovessero decidersi a negoziare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Pioggia di bombe su Teheran, ma l’Iran non si piega: “Noi pronti a una lunga guerra, gli Usa no”

Guerra Usa-Israele-Iran, i paesi del Golfo a Teheran dopo gli attacchi: «Pronti a rispondere». Colpita base Usa in KuwaitI paesi arabi del Golfo alleati degli Stati Uniti si dicono uniti nel valutare ipotesi di risposta militare all’Iran in nome del diritto...

Teheran apre il canale con gli Usa: “Pronti alla guerra ma trattiamo”Usa-Iran, l’offerta di dialogo con Washington arriva nel pieno della repressione interna.

Iran, fonti Reuters: “Probabile attacco Usa nelle prossime 24 ore”

Contenuti e approfondimenti su Pioggia di

Temi più discussi: Pioggia di missili su Teheran, l’asse Usa-Israele apre la guerra; Da Stati Uniti e Israele una pioggia di fuoco sull’Iran: Khamenei morto nel bunker; Pioggia di missili su Dubai, il racconto di un'italiana bloccata: Aeroporto danneggiato, non sappiamo che fare; Usa e Israele attaccano l'Iran: Oltre 200 morti. La rappresaglia di Teheran: pioggia di missili su Tel Aviv, in fiamme auto e palazzi - Il video.

Pioggia di missili su Dubai, il racconto di un’italiana bloccata: Aeroporto danneggiato, non sappiamo che fareColpiti gli Emirati Arabi: nel mirino l’aeroporto di Dubai e la Vela. La testimonianza a Fanpage.it: L’aeroporto è stato chiuso e non abbiamo modo di tornare in Italia. Pioggia di missili su tutti ... fanpage.it

Israele e Usa contano i primi morti. Nuova pioggia di missili sull'IranTeheran uccide tre soldati, strage a Gerusalemme. Attaccata la Lincoln. La risposta: raid sulla tv di Stato. Azioni difensive di Londra, Parigi e Berlino. Macron muove la portaerei ... ilgiornale.it

#sanremo, con #remosan il Festival è diventato evento social: pioggia di contenuti ed engagement x.com

MASCALI, PIOGGIA DI MULTE SULLA STATALE 114: OLTRE CINQUECENTO INFRAZIONI IN UN MESE (redazione) A meno di un mese dall'installazione del sistema T-Red per il rilevamento elettronico del passaggio con il rosso, il bilancio registrato all'incro - facebook.com facebook