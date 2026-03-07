Sette giorni di guerra | i costi per gli Usa gli armamenti rimasti all’Iran

Dopo sette giorni dall’avvio dell’operazione militare Epic Fury, le forze aeree coinvolte hanno subito perdite e danni, mentre gli Stati Uniti hanno stimato i costi di questa operazione. Nel frattempo, l’Iran mantiene in servizio alcuni armamenti rimasti, senza ulteriori dettagli sulle quantità o sullo stato delle apparecchiature. La situazione attuale vede un avvicendamento di azioni e di risposte tra le parti coinvolte.

In particolare, le operazioni aeree con velivoli basati a terra (F-35, F-15, F-16, B-1B, B-2A), nello stesso arco temporale sono costate 125,2 milioni di dollari, pertanto ogni giorno aggiuntivo vengono aggiunti almeno 30 milioni di dollari. Sotto questo punto di vista, la spesa – ammettendo lo stesso rateo di missioni – sarebbe arrivata pertanto a circa 216 milioni di dollari. Le operazioni navali assommano a 64 milioni di dollari (15 milioni al giorno), raggiungendo così i 109 milioni di dollari, mentre le operazioni terrestri (ad. es. lancio da HIMARS) arrivano a 7 milioni di dollari (1,6 al giorno), toccando gli 11,8 milioni di dollari per 7 giorni.