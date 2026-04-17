Infertilità in Italia riguarda il 17,5% delle coppie Dati in aumento per la PMA e nuove frontiere tra obesità e riproduzione

In Italia, il 17,5% delle coppie affronta problemi di infertilità, una condizione che si sta ampliando con l’aumento delle richieste di procreazione medicalmente assistita (PMA). Nel 2023 sono nati più di 17.000 bambini grazie a queste tecniche, mentre l’età media delle donne coinvolte rimane elevata. La relazione tra obesità e fertilità continua a essere oggetto di attenzione clinica, evidenziando come questa problematica coinvolga aspetti sia medici che sociali.

I dati più recenti del ministero della Salute confermano un ricorso crescente alla procreazione medicalmente assistita. Nel 2023 sono stati 17.235 i bambini nati vivi grazie alle diverse tecniche, pari al 4,5% delle nascite totali in Italia, che nello stesso anno sono state 379.890. A crescere sono anche le coppie trattate, arrivate a 89.870, e i cicli effettuati, che hanno raggiunto quota 112.804. Un’espansione che si accompagna però a un elemento critico strutturale: l’età media delle donne che accedono alla PMA resta elevata, sfiorando i 37 anni, contro una media europea di 35. È in questo contesto che si è aperto a Siena, il 16 aprile, il nono Congresso nazionale della Società italiana della riproduzione umana, intitolato «Medicina della Riproduzione 4.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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