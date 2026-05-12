Il 15 agosto 1925 fu emanato un decreto regio che istituì le scuole convitto professionali per infermieri, segnando l’inizio di un percorso formativo dedicato a questa figura. Oggi, gli infermieri sono riconosciuti come persone che incarnano alti valori umani, come evidenziato anche in recenti dichiarazioni ufficiali. La professione, che ha radici storiche profonde, continua a svolgere un ruolo fondamentale nel sistema sanitario.

Sono passati poco più di cent’anni da quando, il 15 agosto del 1925, un decreto regio istituì le scuole convitto professionali per infermieri. Nella Giornata internazionale dell’Infermiere la Fnopi celebra la categoria con un evento alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. ‘Nati per prendersi cura, formati per eccellere’ è il claim della campagna comunicativa e il filo conduttore della giornata. “Con le nuove lauree specialistiche rispondiamo finalmente con competenze avanzate alle sfide di un sistema salute che cambia”, evidenzia la presidente della Fnopi Barbara Mangiacavalli. “Garantiamo ogni giorno assistenza, intesa come ‘care’, prendersi cura: il nostro è un modo di stare al mondo”, rivendica con orgoglio la presidente della Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Infermieri “crocevia di alti valori umani”, l’elogio di Mattarella

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