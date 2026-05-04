Mattarella | ‘L’Esercito è un pilastro di sicurezza e valori’

Il presidente della Repubblica ha partecipato alle celebrazioni per i 165 anni dalla fondazione dell’Esercito Italiano, sottolineando il ruolo dell’istituzione come componente fondamentale della sicurezza nazionale e portatrice di valori. L’evento si è svolto in una cerimonia ufficiale, con la presenza di rappresentanti militari e civili, nel rispetto delle tradizioni e dei rituali istituzionali. Durante l’occasione, sono stati ricordati i momenti storici e le missioni che hanno caratterizzato l’attività dell’Esercito nel tempo.

Nel pieno di uno scenario internazionale segnato datensioni e conflitti,il ruolo delleForze Armate italianeresta centrale non solo per ladifesanazionale, a anche per il contributo agliequilibri globali.È questo il messaggio ribadito dal presidente della RepubblicaSergio Mattarellain occasione del 165° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha sottolineato come l’Esercito rappresenti oggi un elemento fondamentale nellosviluppo di un sistema difensivoeuropeo più solido ed efficace. In un contesto segnatodall’inasprimentoedall’estensionedei conflitti, ha evidenziato l’importanza di far prevalere i principi del diritto internazionale e il rispetto delle istituzioni multilaterali rispetto alla logica della forza.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mattarella: ‘L’Esercito è un pilastro di sicurezza e valori’ Notizie correlate Padoan: “ci vuole un esercito europeo che abbia i valori europei”“L’Europa deve fare due cose che sono nelle sue corde: prima cosa, deve rassicurare la difesa e la sicurezza e su questo c’è molto lavoro da fare. Leggi anche: Mattarella:giornali pilastro democrazia Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ferma condanna del Ministro Crosetto per l’attacco propagandistico rivolto al Presidente Mattarella; 165° anniversario dell’Esercito: Mattarella assiste al Cambio della Guardia sulla Piazza del Quirinale; Mattarella assiste al cambio della Guardia d’Onore dell’Esercito Italiano; Mattarella assiste al cambio della Guardia d’Onore dell’Esercito Italiano. Mattarella: 'L'Esercito è fondamentale per salvaguardare l'indipendenza del Paese'Le Forze Armate italiane, in questo momento travagliato, costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far prevalere le ragioni del di ... ansa.it Mattarella: 'L'Esercito è cruciale per l'indipendenza e la difesa europea'Mattarella: l'Esercito è cruciale per l'indipendenza e i valori di pace del Paese, tassello della difesa europea ... it.blastingnews.com Mattarella: “L’Esercito è fondamentale per salvaguardare l’indipendenza dell’Italia” x.com Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi. In una nota, il Capo dello Stato ha ricordato Zanardi come uno sportivo di straordinarie qualità, capace di distinguersi anche dopo il grave in - facebook.com facebook