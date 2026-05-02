L'allenatore del Milan ha espresso le sue condoglianze alla famiglia di Alex Zanardi, ricordandolo come un esempio di vita. Ha sottolineato i valori umani, l’impegno e la passione dimostrati dall’ex pilota e atleta. Le parole sono arrivate dopo la notizia della scomparsa di Zanardi, con Allegri che ha voluto rendere omaggio alla sua memoria. La sua dichiarazione è stata condivisa sui canali ufficiali del club.

Nella conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan, Massimiliano Allegri ha voluto ricordare Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico tristemente scomparso all'età di 59 anni. Di seguito, le parole del tecnico rossonero. "Doveroso ricordarlo, un esempio di vita, valori umani, impegno e passione. Doveroso fare le condoglianze alla famiglia e ricordarlo quando ha trasmesso tutti questi valori". Con la scomparsa di Zanardi il mondo perde un grande uomo di sport, ma anche un esempio di coraggio e di lotta contro le avversità. Un brutto incidente rimediato in Germania, durante una tappa del campionato Cart, gli costò l'amputazione di entrambi gli arti inferiori.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri ricorda Zanardi: “Un esempio di vita, valori umani, impegno e passione. Condoglianza alla famiglia”

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#Allegri ricorda #Zanardi: "Un esempio di vita, di valor umani e sportivi, è doveroso fare le condoglianze alla famiglia e ricordarlo per tutto quello che ha trasmesso". x.com

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