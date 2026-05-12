Infermiere un secolo di storia | a Roma il dibattito sul futuro clinico

A Roma si apre un dibattito sul futuro della professione infermieristica, con particolare attenzione alle responsabilità cliniche previste per il 2026. Si discute su come evolveranno le competenze scientifiche richieste agli infermieri e quali cambiamenti interesseranno il modello assistenziale. La discussione coinvolge professionisti e esperti del settore, che analizzano le possibili trasformazioni nel settore sanitario e nelle attività quotidiane degli operatori.

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? Punti chiave Come cambieranno le responsabilità cliniche degli infermieri nel 2026?. Quali nuove competenze scientifiche definiranno il modello assistenziale futuro?. Perché il sistema sanitario richiede oggi una specializzazione così avanzata?. Come proteggeranno le mutue i professionisti dalle nuove sfide lavorative?.? In Breve Celebrazioni a Roma per il centenario del Regio decreto del 1925 sulle scuole convitto.. Francesco Riva di Cassa Galeno discute tutele previdenziali e modelli mutualistici per i professionisti.. Evoluzione verso il modello di assistenza specialistica previsto per l'anno 2026.. Ministri della Salute e dell'Università discutono ricerca e nuove responsabilità cliniche all'Auditorium Antonianum.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Infermiere, un secolo di storia: a Roma il dibattito sul futuro clinico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il centenario di Castelvecchio, un secolo di storia e nuovi sguardi sul futuro: «È l'inizio di un nuovo percorso»Il Museo di Castelvecchio celebra il suo primo secolo di vita con un programma di iniziative che attraversa la sua storia e ne rilancia il ruolo nel... Leggi anche: A Roma la Giornata internazionale dell'infermiere, 'Un secolo di sapere infermieristico' Argomenti più discussi: 12 maggio nel segno della formazione che diventa eccellenza; A Roma la Giornata internazionale dell’infermiere, ‘Un secolo di sapere infermieristico’; Infermieri, Mangiacavalli (Fnopi): Ne servirebbero almeno 70mila in più. Dove sono carenti, cresce la mortalità della popolazione; Trancassini martedi a Un secolo di sapere infermieristico. Oggi è la Giornata Internazionale dell’Infermiere! In Italia festeggiamo 100 anni di professione e nuove lauree magistrali: un secolo di evoluzione e umanità al servizio della salute di tutti. Grazie a chi sceglie di esserci ogni giorno. ?? #Infermieri #12mag x.com Test INVALSI, a scuola il livello è più basso del pre-Covid. I dati per regioni in materie digitali e quelli per provicinia degli studenti che raggiungono risultati adeguati rispetto al Pre-Covid - reddit.com reddit A Roma la Giornata internazionale dell'infermiere, 'Un secolo di sapere infermieristico'In occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale dell’Infermiere, che si tengono oggi presso l’Auditorium Antonianum di Roma, Cassa Galeno conferma il suo storico legame di vicinanza e s ... adnkronos.com