Il centenario di Castelvecchio un secolo di storia e nuovi sguardi sul futuro | È l' inizio di un nuovo percorso

Il Museo di Castelvecchio festeggia il suo centenario con una serie di iniziative che ripercorrono la sua storia e presentano nuovi progetti per il futuro. L'evento segna il primo secolo di attività e si inserisce in un calendario di eventi che coinvolge la città e i visitatori. Le celebrazioni si concentrano sulla valorizzazione del patrimonio e sull’aggiornamento delle esposizioni, offrendo uno sguardo rinnovato sulla struttura.

Il Museo di Castelvecchio celebra il suo primo secolo di vita con un programma di iniziative che attraversa la sua storia e ne rilancia il ruolo nel panorama culturale cittadino. Il centenario ricorre il 25 aprile, data che riporta al 1926 quando il museo venne inaugurato alla presenza di.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Sassari: Nuovo consiglio direttivo per il Corpo Bandistico Canepa, sguardo al futuro dopo un secolo di storia musicale.Il Corpo Bandistico Luigi Canepa di Sassari ha un nuovo consiglio direttivo, eletto per il triennio 2026-2029. Centenario del Museo di Castelvecchio, nuova luce per la Sala del MantegnaUn intervento all'avanguardia che unisce sostenibilità, tecnologia e il genio di Carlo Scarpa per offrire ai visitatori un’esperienza di visita... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il centenario di Castelvecchio, un secolo di storia e nuovi sguardi sul futuro: È l'inizio di un nuovo percorso; Centenario Museo di Castelvecchio, un programma di iniziative per un anno di festeggiamenti; Centenario del Museo di Castelvecchio, apertura straordinaria e ingresso a 1 euro; CENTENARIO DEL MUSEO DI CASTELVECCHIO. Castelvecchio compie 100 anni: apertura straordinaria e capolavori ineditiIl Museo di Castelvecchio celebra il suo primo secolo: ecco tutti gli eventi per i 100 anni dell'icona veronese ... veronaoggi.it Verona, i 100 anni del museo di Castelvecchio tra restauro e possibili nuovi spaziIl Museo di Castelvecchio compie cento anni: il 25 aprile del 1926 re Vittorio Emanuele III arrivava in visita per omaggiare la neonata istituzione. Per festeggiare, sabato 25 aprile dalle 10 il Museo ... corrieredelveneto.corriere.it Primocanale - Pagina Ufficiale. Giulio Cercato · Brilliant. Castelvecchio di Rocca Barbena, in provincia di Savona. Un borgo medievale di rara bellezza dove si narra sia nato il detto: sei un bastian contrario! E voi, lo sapevate #viaggioinliguria - facebook.com facebook Stupinigi, ancora bloccati i 3,5 milioni per Castelvecchio. Sopralluogo alla Palazzina di Caccia della Commissione Cultura del Consiglio x.com