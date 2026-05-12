A Roma la Giornata internazionale dell' infermiere ' Un secolo di sapere infermieristico'

A Roma si celebra la Giornata internazionale dell'infermiere con un evento dedicato al centenario delle practice infermieristiche. L’iniziativa si svolge nella capitale e coinvolge professionisti del settore, che ricordano le tappe principali di un secolo di evoluzione delle competenze infermieristiche. La giornata include incontri e mostre nelle strutture sanitarie, con l’obiettivo di mettere in luce il ruolo e le sfide degli operatori sanitari.

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Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - In occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale dell'Infermiere, che si tengono oggi presso l'Auditorium Antonianum di Roma, Cassa Galeno conferma il suo storico legame di vicinanza e supporto alla categoria infermieristica, protagonista di un'evoluzione professionale che compie oggi un secolo. L'evento, promosso dalla Fnopi, si legge in una nota, celebra traguardi fondamentali: dai cento anni del Regio decreto del 1925 che istituì le prime Scuole convitto, ai trent'anni di formazione universitaria, fino al nuovo modello di assistenza specialistica che caratterizza il 2026. In questo contesto di...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Roma la Giornata internazionale dell'infermiere, 'Un secolo di sapere infermieristico' ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’Opi Arezzo celebra la Giornata Internazionale dell’InfermiereArezzo, 6 maggio 2026 – L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo celebra la Giornata Internazionale della Professione... L’Opi Arezzo ha celebrato la Giornata Internazionale dell’InfermiereArezzo, 11 maggio 2026 – Si è svolta questa mattina, nella sede di via Marco Perennio, la celebrazione della Giornata Internazionale della... Argomenti più discussi: A Roma si celebra la Giornata dell'Europa; Giornata dell'Europa il 9 maggio, programma ed eventi a Roma; Sito Istituzionale | Festa dell'Europa, gli eventi in programma a Roma; Migliaia di giovani con Metsola al Campidoglio: la Giornata dell’Europa a Roma. Il calendario della prossima giornata può ancora cambiare? Oggi vertice in Prefettura sul derby di Roma x.com Manifesti della giornata di gara della Roma reddit Il calendario delle partite per la 37ª giornata di Serie A: il derby Roma-Lazio domenica alle 12:30Il derby di Roma potrebbe giocarsi lo stesso giorno della finale degli Internazionali di tennis: c'è la possibilità di vedere cinque partite in contemporanea ... fanpage.it