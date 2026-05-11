Infermiere muore improvvisamente a 46 anni il dolore di Lucca per Stefano Lascia un figlio

A soli 46 anni, un infermiere è deceduto improvvisamente, suscitando sgomento tra amici e colleghi. La notizia ha colpito la comunità di Lucca, dove l’uomo viveva e lavorava. Lascia un figlio e una famiglia che sta affrontando il dolore della perdita improvvisa. La sua scomparsa ha generato un’ondata di cordoglio tra chi lo conosceva e lo stimava.

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Lucca, 12 maggio 2026 – Una morte improvvisa e prematura a soli 46 anni. Sgomento e dolore nel mondo dell’associazionismo lucchese per la scomparsa di Stefano Baiocchi, che lavorava come infermiere nel reparto di Medicina dell’ospedale San Luca di Lucca e che dal 1° maggio prestava servizio al Pronto soccorso di Castelnuovo di Garfagnana, “stimato e apprezzato da tutte le colleghe e i colleghi che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui”, come ricorda in un messaggio di cordoglio la Asl Toscana Nord Ovest. Il ricordo dell’Asl “Stefano se n'è andato in maniera improvvisa e prematura, all’età di soli 46 anni. In particolare le...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Infermiere muore improvvisamente a 46 anni, il dolore di Lucca per Stefano. Lascia un figlio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dolore a Chieti: muore improvvisamente un noto docente in piazzaUn pomeriggio di festa si è trasformato in un momento di profondo dolore a Chieti, quando Franco De Cesare è venuto a mancare improvvisamente poco... Leggi anche: Giovane papà muore all'età di 48 anni: lascia la moglie e due figli nel dolore