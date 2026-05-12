Il campionato IndyCar ha introdotto modifiche alle regole sulle bandiere gialle, dopo che un episodio con un pilota specifico ha portato a un cambio di regolamento. Secondo un rappresentante della lega, le nuove disposizioni non alterano la dinamica della gara, anche se si discute su come questa riforma influenzerà le strategie dei team. La questione riguarda anche come le decisioni in corsa verranno gestite in modo diverso rispetto al passato.

? Domande chiave Come influirà la nuova gestione delle bandiere gialle sulla strategia dei team?. Perché il caso Rossi ha costretto l'IndyCar a cambiare le regole?. Quali rischi concreti corre un pilota con l'auto ferma sul rettilineo?. In che modo le interruzioni di gara possono favorire la sicurezza?.? In Breve Foster cita l'incidente di Josef Newgarden al circuito di World Wide Technology per la sicurezza.. La neutralizzazione ha permesso a Malukas, Lundgaard e Graham di lottare per il podio.. Nuove direttive IndyCar stabiliscono priorità su posizione auto e disponibilità personale di soccorso.. L'auto numero 20 di Alexander Rossi si è fermata sul rettilineo principale sabato scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IndyCar: Foster sostiene che le nuove bandiere gialle non rovinano la gara

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