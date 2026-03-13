le peggiori abitudini che rovinano il sonno secondo la scienza

La qualità del sonno dipende molto dalle abitudini serali, come l'uso di dispositivi elettronici prima di andare a letto, il consumo di caffeina nel pomeriggio e le attività stressanti che si svolgono prima di dormire. Studi scientifici evidenziano che queste pratiche possono influenzare negativamente il riposo, rendendo più difficile addormentarsi e mantenere un sonno profondo durante la notte.

Lavoro, impegni, stress: non è sempre facile trovare la serenità per addormentarsi. Alcune abitudini, però, possono peggiorare la situazione, rovinando il sonno e rendendo ancora più complicato dormire bene. Il sonno, infatti, è strettamente collegato alle azioni che si svolgono nelle ore prima di andare a dormire, e delle abitudini sbagliate possono rendere molto difficile addormentarsi: vediamo le peggiori. La luce dei dispositivi elettronici altera il rimo circadiano, ovvero il naturale ciclo sonno-veglia del corpo: “Telefoni, tablet e televisione emettono della luce che può bloccare l’attività della melatonina, l’ormone principale che segnala al corpo che è ora di dormire” ha spiegato a Prevention la professoressa Morgan Soffler, docente di pneumologia, terapia intensiva e medicina del sonno al New York Medical College. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

