MotoGP Luca Marini si mangia le mani | Avevo un buon ritmo peccato per bandiere gialle e traffico

Al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, Luca Marini ha espresso disappunto per la sua prestazione. Il pilota ha dichiarato di aver mantenuto un buon ritmo durante le prove, ma ha lamentato le interferenze di bandiere gialle e il traffico sulla pista, che hanno compromesso il suo tempo.

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Luca Marini si mangia le mani al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Dopo aver chiuso al comando la prima sessione di prove libere del mattino, infatti, il pilota del team HCR Honda ha mancato l’occasione nel turno pomeridiano, mancando la top10 che avrebbe permesso al nativo di Urbino di evitare la Q1 nel corso delle qualifiche di domani. Il risultato finale parla di 16a posizione ad appena 556 millesimi dalla vetta. Johann Zarco ha messo a segno il miglior crono delle pre-qualifiche in 1:29.907 con soli 10 millesimi di vantaggio su un solidissimo Fabio Di Giannantonio e 138 su un ritrovato Pecco Bagnaia.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Luca Marini si mangia le mani: “Avevo un buon ritmo, peccato per bandiere gialle e traffico” Notizie correlate Il Renate si mangia le mani. Ko con un Vicenza già sazioIl Brescia pareggia in casa il derby contro l’Ospitaletto, il Trento fa forse peggio contro la Triestina (2-2), perdono Cittadella e sotto l’Alcione,... Leggi anche: Quella volta che Maldini stava per portare Olise in rossonero: ora il Milan si mangia le mani Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Luca Marini: niente 8 Ore di Suzuka e il motivo è davvero curioso; Luca Marini salta Suzuka: il futuro in MotoGP è incerto; MotoGP, a Jerez domenica nera per Bagnaia, Morbidelli e Marini; MotoGP, Marini: Honda la priorità, con un team privato? Non è il momento per parlarne. MotoGP, prima sessione interlocutoria a Le Mans. Marini fa sognare la Honda, lontani Marquez e BezzecchiUn eccellente Luca Marini ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP ... oasport.it MotoGP | GP Le Mans Day 1, Marini: Peccato per la Q2E' un Luca Marini rammaricato quello che ha parlato al termine della prima giornata di prove del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della MotoGP 2026 che si disputerà questo weekend sullo sto ... motograndprix.motorionline.com Luca Marini pone a Honda al frente de la clasificación en Le Mans mrf.lu/_ssr diariodemallorca.es/deportes/2026/… x.com Luca Marini fastest in FP1 #FrenchGP - facebook.com facebook