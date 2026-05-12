Indy 500 | Arrow McLaren svela le nuove livree bianche e papaya

Arrow McLaren ha presentato le nuove livree delle monoposto per la stagione Indy 500, caratterizzate da tinte bianche e papaya. Le vetture saranno riconoscibili attraverso queste nuove colorazioni, che differiscono rispetto alle versioni precedenti. Restano da scoprire quali piloti utilizzeranno le vetture con i colori blu e viola, e come queste modifiche contribuiranno a distinguere i singoli equipaggi durante le gare.

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? Domande chiave Come cambieranno i colori delle monoposto per distinguere i piloti?. Chi guiderà le vetture con le nuove finiture blu e viola?. Perché il team ha scelto il bianco invece del classico arancione?. Come intende Tony Kanaan trasformare il design in una vittoria storica?.? In Breve Programma Unfinished Business mira al riscatto dopo la vittoria di Johnny Rutherford nel 1976.. Piloti O’Ward, Siegel, Lundgaard e Hunter-Reay avranno livree con dettagli neri, blu, arancio e viola.. Tony Kanaan guida il team verso le qualifiche del 16 e 17 maggio.. La gara finale si disputerà domenica 24 maggio presso l'Indianapolis Motor Speedway.....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Indy 500: Arrow McLaren svela le nuove livree bianche e papaya ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Andretti: quarta vettura Indy 500, Herta in pistaAndretti Global si trova a un passo dalla decisione definitiva sulla corsa di una quarta vettura per la 110ª edizione della Indianapolis 500,... Indy 500: Newgarden vola a 359 km/h, Schumacher supera il test?? Cosa sapere Josef Newgarden segna 359,474 km/h ai test Indianapolis Motor Speedway questo martedì 28 aprile. Argomenti più discussi: Arrow McLaren svela le livree per la 500 Miglia di Indianapolis.; IndyCar: McLaren torna a sorridere, Palou beffato dalla caution; IndyCar, Lundgaard torna a festeggiare nel GP di Indianapolis; IndyCar - Christian Lundgaard torna alla vittoria dopo quasi tre anni. Il team Arrow McLaren di IndyCar testerà il campione di F2 Fornaroli reddit IndyCar | GP Indy: meraviglia Lundgaard, vittoria su Malukas in una una gara pazza x.com Arrow McLaren launches Indy 500 liveries through Unfinished Business campaignArrow McLaren today revealed the liveries for its three full-time entries racing in the 110th Running of the Indianapolis 500 ahead of Tuesday’s opening practice session at the Indianapolis Motor ... speedwaydigest.com