Andretti | quarta vettura Indy 500 Herta in pista

Andretti Global sta valutando se schierare una quarta vettura alla 110ª edizione della Indianapolis 500 in programma a maggio. La decisione finale sulla partecipazione di questa vettura ancora non è stata presa, mentre Herta è già in pista, pronta a competere. La squadra si trova a un passo da una scelta che potrebbe cambiare la composizione dell’intero team per la gara.

Andretti Global si trova a un passo dalla decisione definitiva sulla corsa di una quarta vettura per la 110ª edizione della Indianapolis 500, prevista per il prossimo maggio. La scelta ricadrà presto su Colton Herta, pilota attualmente impegnato nel programma F1 Cadillac e nella serie Formula 2 con Hitech TGR. L’organizzazione sta valutando attentamente se l’espansione del roster aggiunga valore reale alla squadra o diventi una distrazione operativa, con una conclusione attesa entro la prossima settimana secondo le dichiarazioni ufficiali. La presenza fisica di Herta al Gran Premio di Arlington questo weekend sottolinea la vicinanza emotiva e logistica tra i piloti e la struttura organizzativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Andretti: quarta vettura Indy 500, Herta in pista Articoli correlati La prima vettura F1 di Cadillac si chiama MAC-26 in onore di Mario AndrettiIl ritorno di Cadillac in Formula 1 segna una tappa significativa nel panorama motoristico globale, intrecciando l’eredità delle corse americane con... Auto Gt: la vettura a Gpl a 300 km in pista a Varano dè MelegariNel cuore della Motor Valley si è sprigionato il rombo di una vettura da corsa completamente alimentata a Gpl. Top 10 Alex Zanardi's Most Memorable Moments in CART