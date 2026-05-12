Industria Landini | Serve piano europeo di investimenti

Da iltempo.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader sindacale ha sottolineato la necessità di un piano europeo di investimenti per rilanciare l’industria italiana, tedesca ed europea. Ha evidenziato l’importanza di finanziare tali interventi con debito comune, coinvolgendo sia investimenti pubblici che privati. L’obiettivo dichiarato è di assicurare una maggiore autonomia energetica e di creare un ambiente favorevole alla trasformazione digitale delle industrie.

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Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "È necessario rilanciare l'industria italiana, tedesca ed europea attraverso un piano di investimenti finanziato attraverso debito comune, investimenti pubblici e privati per garantire una vera autonomia energetica e un ecosistema favorevole alla trasformazione digitale. Un piano fondato su lavoro di qualità, forti condizionalità sociali, anche nella filiera degli appalti, e sul rilancio delle energie rinnovabili, così da rompere la dipendenza dalle fonti fossili anche sul piano geopolitico". Lo ha affermato da Berlino il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo al congresso della Dgb, la Confederazione dei sindacati tedeschi.🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Industria, Landini: "Serve piano europeo di investimenti"
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