Industria Landini | Serve piano europeo di investimenti

Il leader sindacale ha sottolineato la necessità di un piano europeo di investimenti per rilanciare l’industria italiana, tedesca ed europea. Ha evidenziato l’importanza di finanziare tali interventi con debito comune, coinvolgendo sia investimenti pubblici che privati. L’obiettivo dichiarato è di assicurare una maggiore autonomia energetica e di creare un ambiente favorevole alla trasformazione digitale delle industrie.

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