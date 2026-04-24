Landini e Orsini il duo che agita il governo | Allarme industria

Il segretario del principale sindacato italiano e il presidente di Confindustria hanno espresso preoccupazioni condivise riguardo alla situazione dell’industria nazionale. In una dichiarazione congiunta, hanno evidenziato come il settore manifatturiero sia sotto pressione a causa di vari fattori economici e politici. Entrambi hanno richiesto interventi urgenti da parte delle istituzioni per fronteggiare le sfide attuali e garantire la competitività delle imprese italiane.