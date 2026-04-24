Landini e Orsini il duo che agita il governo | Allarme industria
Il segretario del principale sindacato italiano e il presidente di Confindustria hanno espresso preoccupazioni condivise riguardo alla situazione dell’industria nazionale. In una dichiarazione congiunta, hanno evidenziato come il settore manifatturiero sia sotto pressione a causa di vari fattori economici e politici. Entrambi hanno richiesto interventi urgenti da parte delle istituzioni per fronteggiare le sfide attuali e garantire la competitività delle imprese italiane.
Catena di smontaggio Sul palco il segretario della Cgil e il presidente di Confindustria: «È una crisi peggiore del covid, l’Italia è a rischio recessione» Catena di smontaggio Sul palco il segretario della Cgil e il presidente di Confindustria: «È una crisi peggiore del covid, l’Italia è a rischio recessione» Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Non succede spesso che il segretario del primo sindacato italiano e il presidente di Confindustria condividano lo stesso appello al governo: «Non c’è più tempo, serve subito un piano industriale ed energetico». Per di più dallo stesso palco, a sfondo rosso.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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L’inedito asse Landini-Orsini: “Sospendere il Patto di stabilità”. Il segretario della Cgil incontra il presidente di Confindustria. Di @zamnice26 x.com