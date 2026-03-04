Roma hub europeo per gli investimenti in Africa Come cresce il Piano Mattei
Roma si conferma come punto di riferimento in Europa per gli investimenti in Africa, con il Piano Mattei che continua a espandersi. Recentemente, il numero di Paesi africani coinvolti nel progetto è salito a quattro, aggiungendosi a quelli già inclusi nel piano. La strategia mira a rafforzare i rapporti economici tra l’Italia e il continente africano, ampliando le opportunità di collaborazione.
Più quattro. È il numero dei Paesi africani che si sommano a quelli già attenzionati dal Piano Mattei. Nel 2026 anche Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Gabon e Zambia faranno parte degli obiettivi del progetto italiano. Lo ha annunciato Giorgia Meloni dal palco della conferenza “Laying the Groundwork for Jobs in Africa: Core Infrastructure & Business Environments”, presso la sede centrale della Banca d’Italia a Palazzo Koch. Un momento di confronto articolato e denso di spunti che Meloni definisce “cruciale non solo per il futuro dell’Africa, ma per il futuro dell’intera Europa: la costruzione delle infrastrutture fisiche e immateriali che rendono possibili crescita, imprenditorialità e occupazione”. 🔗 Leggi su Formiche.net
Meloni all'Etiopia: Il Piano Mattei sfida l'Europa e punta su investimenti paritari in Africa.
Piano Mattei: dopo Roma, Addis Abeba. Il secondo vertice Italia-Africa sarà in Etiopia. L'Italia organizzerà il secondo Vertice Italia-Africa a livello di Capi di Stato e di Governo il 13 febbraio ad Addis Abeba.
