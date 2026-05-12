Industria Felix premiate 37 imprese napoletane | Pagamenti più puntuali rispetto al Sud Quali sono
La Campania fa meglio della media del Mezzogiorno per puntualità nei pagamenti commerciali. Il dato emerge dall'analisi Cerved che sarà presentata giovedì 14 maggio a Napoli, a Città della Scienza, durante il 71esimo evento Industria Felix e la nona edizione regionale de "La Campania che compete".🔗 Leggi su Napolitoday.it
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