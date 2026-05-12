Secondo un rapporto di Cerved, le imprese in Campania rispettano le scadenze di pagamento commerciali nel 52,4% dei casi. Questo dato supera la media delle regioni del Sud e delle Isole, che si ferma al 48,9%, ma resta inferiore rispetto alla media nazionale, pari al 57%. La ricerca evidenzia quindi una maggiore puntualità tra le aziende campane rispetto ad altre zone del Paese.

Le imprese campane si distinguono per puntualità nei pagamenti commerciali, con una quota del 52,4% di aziende che rispettano regolarmente le scadenze, un dato superiore alla media del Sud e delle Isole (48,9%) ma inferiore al dato nazionale, che si attesta al 57%. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CENTRO STUDI INDUSTRIA FELIX SRL.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Industria Felix, Cerved: In Campania pagamenti delle imprese più puntuali rispetto a Sud e Isole

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