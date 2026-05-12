Industria e lavoro Landini Serve un piano europeo

Dal congresso del sindacato tedesco Dgb a Berlino, Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha ribadito l’importanza di sviluppare un piano industriale europeo. La sua dichiarazione si concentra sulla necessità di una strategia comune per il settore industriale, evidenziando l’impegno delle organizzazioni sindacali nel promuovere una politica condivisa a livello continentale. La discussione si inserisce nel quadro delle iniziative legate alla tutela del lavoro e allo sviluppo economico.

ROMA (ITALPRESS) – Dal congresso del sindacato tedesco Dgb a Berlino, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini torna a porre l’attenzione sulla politica industriale, considerandola centrale per il futuro dell’Europa. Landini propone un grande piano di investimenti sostenuto da un debito comune europeo, con l’obiettivo di rafforzare l’industria italiana, tedesca e dell’intero continente. Secondo Landini, la sfida è costruire “una vera autonomia energetica” e un ecosistema favorevole alla trasformazione digitale. Al centro, però, deve restare il lavoro: stabile, di qualità, tutelato anche lungo la filiera degli appalti. Da qui la richiesta di “forti condizionalità sociali” e di un rilancio deciso delle energie rinnovabili, per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e dai vincoli geopolitici che ne derivano.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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