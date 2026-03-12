Forbidden Fruit | le anticipazioni trama sulla puntata di oggi 12 marzo

Stasera, giovedì 12 marzo 2026, alle 21:30, su Canale 5 va in onda in prima serata una nuova puntata di Forbidden Fruit. La serie, molto seguita, viene trasmessa anche nel pomeriggio, ma questa sera si presenta in una versione diversa. La puntata è prevista in diretta televisiva e si concentra sui personaggi e le vicende che si sviluppano nel corso dell’episodio.

Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata. Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Yildiz attende la visita di Erim e Lila che, per la prima volta, faranno la conoscenza di Halit Can, ed Ender si fa trovare in casa di Yildiz per poter parlare con Erim. Intanto, Zehra va a pranzo con Akin che le chiede di conoscere suo padre per convincerlo della necessità che le faccia da Agente. Nel complesso, Ender incontra Altin e le ordina di portarle il telefono di Sahika. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 12 marzo Articoli correlati Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 8 gennaioForbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata Questa sera, giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima... Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 15 gennaioQuesta sera, giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in... Forbidden fruit Anticipazioni Dal 2 al 7 Febbraio, I risultati del test di maternità confermanono c Una raccolta di contenuti su Forbidden Fruit Temi più discussi: Forbidden Fruit 3, le trame dal 16 al 21 marzo; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 2 al 7 marzo 2026; Forbidden fruit, le trame dal 9 al 14 marzo 2026; Forbidden Fruit, le anticipazioni del 9 marzo: la sconvolgente scoperta su Halitcan cambia tutto. Forbidden Fruit: anticipazioni venerdì 13 marzo! Yildiz vuole il divorzio da HalitNella puntata di Forbidden Fruit del 13 marzo, una protagonista prende una decisione che cambia tutto e crescono tensioni tra i personaggi. serial.everyeye.it Forbidden Fruit, anticipazioni stasera 12 marzo: Ender vicina a smascherare Sahika, Halit affronta EmirNuovo appuntamento in prima serata con Forbidden Fruit. La puntata di stasera, 12 marzo, promette nuove scintille alla villa: Ender è ormai vicinissima a scoprire qualcosa di ... ilmessaggero.it «Il male si cela spesso dietro un sorriso innocente». Ne La forza di una donna e in Forbidden Fruit, due soap turche che stanno conquistando il pubblico italiano, si contrappongono due figure femminili di spicco: Sirin e Sahika. Chi delle due possa fregiarsi del - facebook.com facebook Forbidden Fruit, anticipazioni stasera 12 marzo: Ender vicina a smascherare Sahika, Halit affronta Emir x.com