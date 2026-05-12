Indiana Jones e l’Antico Cerchio come si comporta su Switch 2?

Da screenworld.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A poco più di un anno dalla sua prima uscita, il gioco Indiana Jones e l’Antico Cerchio è stato pubblicato anche su Nintendo Switch 2. La versione per la nuova console include l’avventura principale e il DLC intitolato L’Ordine dei Giganti, offrendo così ai giocatori un’esperienza completa. La compatibilità con la console permette di giocare sia in modalità portatile sia sulla TV.

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A poco più di un anno dalla sua uscita originale, Indiana Jones e l’Antico Cerchio arriva su Nintendo Switch 2 con un porting che introduce sulla console di casa Nintendo non solo l’avventura base di Indy, ma anche il DLC L’Ordine dei Giganti. Sul titolo di MachineGames, a livello di qualità dell’esperienza, ci sono ben pochi dubbi e abbiamo già analizzato in dettaglio l’esperienza originale in questo articolo, ma vogliamo comunque analizzare le differenze tra questa edizione per Switch 2 e l’originale per PCXbox. L’antico vaso andava portato in salvo. Ring clandestino in Indiana Jones e l’Antico Cerchio – Machine Games Indiana Jones e.🔗 Leggi su Screenworld.it

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