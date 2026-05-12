A poco più di un anno dalla sua prima uscita, il gioco Indiana Jones e l’Antico Cerchio è stato pubblicato anche su Nintendo Switch 2. La versione per la nuova console include l’avventura principale e il DLC intitolato L’Ordine dei Giganti, offrendo così ai giocatori un’esperienza completa. La compatibilità con la console permette di giocare sia in modalità portatile sia sulla TV.

A poco più di un anno dalla sua uscita originale, Indiana Jones e l’Antico Cerchio arriva su Nintendo Switch 2 con un porting che introduce sulla console di casa Nintendo non solo l’avventura base di Indy, ma anche il DLC L’Ordine dei Giganti. Sul titolo di MachineGames, a livello di qualità dell’esperienza, ci sono ben pochi dubbi e abbiamo già analizzato in dettaglio l’esperienza originale in questo articolo, ma vogliamo comunque analizzare le differenze tra questa edizione per Switch 2 e l’originale per PCXbox. L’antico vaso andava portato in salvo. Ring clandestino in Indiana Jones e l’Antico Cerchio – Machine Games Indiana Jones e.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Indiana Jones e l’Antico Cerchio, come si comporta su Switch 2?

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Ma guarda guarda che bel look all' Indiana Jones...wow mi piacciono proprio #ÖzgeGürel per #GoTürkiye x.com

Indiana Jones e l’Antico Cerchio è un piccolo miracolo su Nintendo Switch 2L'appassionante avventura di MachineGames brilla di luce propria anche sull'ibrida della Grande N, i compromessi ovviamente ci sono, ma la trasposizione può dirsi perfettamente riuscita ... multiplayer.it